We wtorek do rozmów dołączy strona ukraińska.

Tematem rozmów jest bezpieczeństwo, bieżąca sytuacja - zwłaszcza z uwzględnieniem sytuacji na Białorusi, agresywna polityka Rosji, zbliżający się szczyt NATO – powiedział w Wilnie dziennikarzom sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że "niestety, nic się w tym względzie nie zmienia praktycznie od 2014 roku".

Minister Soloch, w kontekście zmuszenia przez Mińsk do lądowania samolotu lecącego z Aten do Wilna, powiedział: "takie a nie inne zachowanie się państwa białoruskiego, które ma wszelkie cechy terroru państwowego, na pewno nie sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa".

- Liczymy na reakcję naszych sojuszników, na reakcję naszych partnerów z UE. W tym kierunku działa nasz prezydent Andrzej Duda. (…) Wypracowujemy wspólne stanowisko z państwami bałtyckimi i innymi sojusznikami. Chcemy, żeby wybrzmiało to też na najbliższym szczycie NATO – powiedział Soloch.

"Ważne będzie stanowisko USA"

Podsekretarz stanu, szef Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski podkreślił, że na politykę zagraniczną państw naszego regionu "duże znaczenie ma zmiana administracji amerykańskiej" i że "to też będzie jeden z tematów obrad doradców polityki międzynarodowej w kontekście nadchodzącego szczytu Trójmorza, na początku lipca w Sofii z udziałem nowej administracji amerykańskiej".

- Ważne żebyśmy dyskutowali na temat polityki amerykańskiej wobec naszego regionu, naszej w stosunku do USA i tego, co się dzieje bezpośrednio w naszym sąsiedztwie. Ważne jest to, aby działania, które mają miejsce obok nas - czy to na Ukrainie, na Morzu Czarnym, czy na Białorusi – miały odpowiedź dyplomatyczną i polityczną" – tłumaczył Szczerski.

"Współpraca polsko-litewska rozwija się bardzo dobrze"

Jego zdaniem współpraca polsko-litewska rozwija się bardzo dobrze. "Andrzej Duda poświęcił niezwykle dużo konsekwentnej pracy, aby te relacje dzisiaj były na takim poziomie, żeby mówić o kontaktach przyjacielskich, a także bardzo daleko idącej współpracy w rozumieniu strategicznym" – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej.

W ramach wizyty w Wilnie ministrowie Soloch i Szczerski złożyli w poniedziałek kwiaty na Rossie w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w kaplicy, gdzie spoczywają powstańcy styczniowi.

