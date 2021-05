Z Krakowa na Śląsk w mniej niż godzinę, a z Poznania do Wrocławia szybciej o niemal 40 minut. PKP Intercity skróci czas przejazdu na niektórych szlakach, a do siatki połączeń doda nowe miejscowości. Szerszą ofertę na wakacje szykują także przewoźnicy regionalni. Dodatkowe pociągi pojawią się m.in. w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, Podlasiu czy Pomorzu. Zmiany wejdą w życie w połowie czerwca.

Jak wyliczyło PKP Intercity, między 13 czerwca a 28 sierpnia na polskie tory co dnia będzie wyjeżdżać średnio 426 pociągów tego przewoźnika. To o 16 więcej niż podczas ubiegłorocznego sezonu urlopowego i niemal tyle samo, co w 2019 roku, czyli przed pandemią.

Spółka przekazała, że czas przejazdu między niektórymi miastami skróci się w stosunku do poprzednich wakacji. Z Wrocławia do Poznania pociągi dojadą w ciągu 1 godziny i 40 minut zamiast 2 godzin i 18 minut. Natomiast czas przejazdu z Warszawy do Lublina skróci się o ponad 20 minut do około dwóch godzin.

Więcej pociągów między dużymi miastami

Trasę między Krakowem a Katowicami składy PKP Intercity pokonają w mniej niż godzinę, a w zeszłym roku było to ponad 90 minut. Zdaniem przewoźnika, podróżni spędzą mniej czasu także w pociągach na trasie Kraków - Wrocław, którym jej przejechanie w 2020 r. zajmowało niemal 3,5 godziny. Teraz ma to być 2 godziny i 53 minuty. 23 minuty mniej zajmie także podróż na szlaku Katowice - Wrocław.

ZOBACZ: Dzieci pojadą za darmo pociągiem PKP Intercity. Oferta na 1 czerwca

Kolejowa spółka zastrzega, że podane czasy przejazdu dotyczą najszybszych pociągów na danych odcinkach. Dodała przy tym, że na powyższych trasach jednocześnie wzrośnie liczba kursujących składów.

Przykładowo między Wrocławiem a Katowicami będzie ich 18 zamiast 10. Również osiemnaście składów każdego dnia zabierać będzie podróżnych z Katowic do Krakowa i odwrotnie - to trzy razy więcej niż w zeszłym roku.

PKP Intercity wraca na Hel

Podobnie jak w poprzednich latach, składy PKP Intercity dojadą na Półwysep Helski, który poza wakacjami obsługiwany jest regionalnymi połączeniami do Trójmiasta.

Na stacji Hel podczas wakacji będzie można wsiąść w pociąg m.in. do Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Przemyśla, jak i czeskiego Bohumina.

ZOBACZ: Pesa: jeszcze w tym roku zbudujemy lokomotywę napędzaną wodorem

Większa liczba składów przecinających niekiedy całą Polskę dotrze też do innych nadbałtyckich miejscowości, chociażby Juraty, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Kołobrzegu, Ustki i Władysławowa. Wakacyjnymi połączeniami objęte będą także Mazury, gdzie pociągi zatrzymają się m.in. w Ełku i Ostródzie.

Nowe pociągi nad Bałtyk

Ponadto PKP Intercity uruchomi np. nowy pociąg TLK "Jamno", łączący Wrocław z Ustką, który ma ułatwić dojazd na Pomorze Środkowe mieszkańcom Dolnego Śląska i Wielkopolski.

Do Ustki będzie można też dojechać dzięki wydłużonej relacji składu IC "Gwarek", kursującego poza sezonem letnim pomiędzy Katowicami a Słupskiem, między innymi przez Wrocław, Opole i Poznań.

Z Wrocławia jeździć będzie skład IC "Swarożyc", zapewniającego połączenie z Kołobrzegiem. W wakacje grupa wagonów dołączana do pociągu TLK "Ustronie" relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków połączy stolicę Małopolski i Warszawę z Ustką.

ZOBACZ: Bezpieczniejsze pociągi towarowe. Odblaski na wagonach PKP Cargo Service nagrodzone

Trasę między stolicą a Trójmiastem w wakacyjne obsłuży także pociąg IC "Lazur" relacji Łódź Fabryczna – Gdynia – Łódź Fabryczna. Natomiast mieszkańcy Podkarpacia zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Trójmiasta dzięki wydłużeniu do Przemyśla relacji składu TLK "Artus", komunikującego obecnie Gdynię z Krakowem.

"Żubr" zwiększy liczbę pociągów na Podlasiu

Państwowy przewoźnik poinformował również, iż więcej połączeń uzyska Podlasie. Pojawi się tam m.in. nowy skład TLK "Żubr" relacji Białystok - Warszawa.

Natomiast TLK "Biebrza" pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia - Warszawa m.in. przez Olsztyn, Białystok i Hajnówkę. W przypadku tej ostatniej miejscowości będzie to powrót dalekobieżnych pociągów po 17 latach.

Hajnówka to niejedyne miejsce, gdzie zawitają połączenia PKP Intercity. W siatce przewoźnika pojawią się również Bielsk Podlaski, Czeremcha, Siemiatycze, Sarnaki, Niemojdy, Mordy, Czerniewice i stacja Łódź Retkinia.

Pociągi powrócą do Uherzec Mineralnych w Bieszczadach

PKP Intercity od końca czerwca zamierza także zwiększyć swoją obecność w Bieszczadach. W wakacyjne weekendy obsłuży przystanki Lesko Łukawica oraz Uherce Mineralne, leżący kilka kilometrów od Jeziora Solińskiego, gdzie regularnych połączeń kolejowych nie było od ponad 10 lat.

ZOBACZ: Warszawa. Przebudowa Alej Jerozolimskich. Tramwaje skręcą na Rondzie Dmowskiego

Ponadto składy państwowej spółki częściej dojadą do Komańczy i Łupkowa, zlokalizowanych nieopodal granicy ze Słowacją. Obecnie te pociągi kończą bieg w Zagórzu nieopodal Sanoka.

Pod koniec czerwca ruszy także bieszczadzkie połączenie Polregio pod nazwą "Wojak Szwejk", które w piątki, soboty i niedziele połączy Rzeszów, Jasło, Krosno, Miasto, Zagórz, Mokre Małopolskie, Komańczę, Łupków i słowackie Medzilaborce.

Naprawili tory do Zakopanego

Ponadto, po kilku miesiącach remontu kolejowej "zakopianki", wrócą międzywojewódzkie składy do stolicy polskich Tatr. Z Zakopanego od końca czerwca pasażerowie dojadą np. do Krakowa, Łodzi, Torunia, Trójmiasta, Opola, Wrocławia, Kielc i Warszawy.

Podróżni od tygodnia mogą też dostać się pociągiem do Krynicy-Zdrój. Na szlaku prowadzącym do tego uzdrowiska przez ponad miesiąc PKP PLK naprawiały mosty, przejazdy i szyny, co pochłonęło około 8 mln zł.

Do rozkładu jazdy na czas urlopów wrócą też składy lokalne Polregio, łączące lubelskie Chełm i Włodawę ze stacjami Sobibór oraz Okuninka Jezioro Białe.

Warszawski Mokotów z pociągiem do Krakowa

By wyruszyć w wakacyjną trasę na południe kraju, nieco łatwiej niż dotychczas będą mieli mieszkańcy zachodnich dzielnic Warszawy. Pociąg PKP Intercity "Sienkiewicz", jadący do Krakowa, zatrzyma się na stacji Warszawa Służewiec, a następnie w podwarszawskich Piasecznie i Warce.

ZOBACZ: Warszawa Główna otwarta. Historyczna stacja wróciła po 24 latach

Od 10 czerwca na tory po epidemicznej przerwie wróci także "Berolinum", jeden z pociągów komunikujących stolicę z Berlinem.

Na szlaki wjadą wagony COMBO

Dodatkowo w trakcie wakacji na torach zadebiutują wagony COMBO, należące do PKP Intercity. Jego zdaniem, są "wielofunkcyjne" i "o podwyższonym standardzie".

Jak zapewniła spółka, zadbano w nich o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wydzielono przedziały rodzinne oraz przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku, jak i miejsce na rowery.

Przewoźnik podał, że pierwszymi pociagami, do których będą włączane wagony COMBO są: IC "Piast" relacji Gdynia – Kraków – Gdynia, IC "Pomorzanin" relacji Wrocław – Gdynia – Wrocław oraz IC "Mamry" relacji Wrocław – Giżycko – Wrocław.

WIDEO - Wodzisław Śląski. Policjanci podejrzewają nielegalną imprezę. Restaurator zarzuca nękanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/polsatnews.pl