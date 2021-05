Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Prowadzący "Graffiti" Grzegorz Kępka zapytał ministra finansów o to, ile jemu samemu ubędzie w wyniku założeń Polskiego Ładu. - Nie liczyłem, nie mam czasu na to, żeby policzyć, nie (ubędzie - red.) dużo, bo dużo nie zarabiam - odpowiedział Kościński. Jak dodał, w jego przypadku może to być około 100 zł straty.

ZOBACZ: Polski Ład. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. "Ma wiele wad"

"Do 6 tys. zł brutto wszyscy zyskają"

Minister został zapytany także o to, czy osoby zarabiające 12 tys. zł stracą czy też zyskają. - Pewnie będą na samej granicy. Na pewno nie zyskają, ale (nie wiadomo - red.) czy stracą - odpowiedział.

Jak powiedział, osoby zarabiające do 12 tys. zł brutto na umowie o pracę powinny być w grupie neutralnej względem Polskiego Ładu. - Powyżej tej kwoty pewnie zaczyna być jakaś strata - dodał.

- Do (zarobków - red.) 6 tys. zł brutto spodziewamy się, że wszyscy zyskają - powiedział.

Minister finansów przekazał, że według wyliczeń rządzących 18 mln podatników zyska, 6 mln będzie neutralnych, a 2 mln straci.

WIDEO: minister finansów w "Graffiti"

"Za dzień lub dwa będą wyniki naszych prac"

Kościński, pytany o rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu przygotowywane dla samozatrudnionych, powiedział, że to "kalkulacja podobna do tych, co zarabiają pomiędzy 6 tys. a 12 tys. i są na umowie o pracę". Jak wskazał minister, "w tym wypadku są inne stawki podatkowe i nie jest łatwo stworzyć taki algorytm, żeby było sprawiedliwie społecznie". Według szefa resortu finansów obecnie cały czas analizowane jest również "ile to będzie kosztowało i na ile nas stać". Jak obiecał minister, "za dzień lub dwa będą wyniki naszych prac".

Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego w przestrzeni publicznej podawane są różne progi, od których dla Polaków odczuwalne będą zmiany podatkowe wprowadzane przez Polski Ład, Kościński powiedział, że istnieją jedynie dwa takie progi. "To są algorytmy" - stwierdził. "Jeden dla tych, którzy zarabiają od 6 tys. do 8 tys. wyliczony ryczałtowo, drugi dla tych, co zarabiają od 8 tys. do 13 tys." - tłumaczył. Minister wskazał, że "to zależy dokładnie od kwoty, nie można w konkretnym momencie powiedzieć, kto straci a kto zyska (na rozwiązaniach Polskiego Ładu - red.). Wiadomo, że 18 mln podatników zyska, dla 6 mln będą (rozwiązania - PAP) neutralne, 2 mln straci" - powiedział Kościński.

Minister powiedział, że konstrukcja algorytmu "bazuje na postaci singla pracującego na umowie o pracę przez cały rok, który nie ma dzieci, nie ma żadnych ulg".

Kościński przypomniał, że w polskim systemie podatkowym po zmianach będą różne ulgi. Jak dodał, nowy system podatkowy będzie automatycznie zaimplementowany w system Twój e-PIT i skalkulowany.

Poprzednie odcinki programu dostępne są tutaj.

WIDEO - Pogoda - środa, 26 maja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/Polsat News