Premier zapowiada pomoc dla firm. "Jesteśmy dobrej myśli"

Jak powiedział jeden z właścicieli firmy Novo-Pak Jan Jaszczuk, przedsiębiorstwo jest polską firmą ze 100-proc. polskim kapitałem, która specjalizuje się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kosmetyków.

- Wiadomo, jaka obecnie jest opinia o opakowaniach z tworzyw sztucznych, konotacje są negatywne. Aczkolwiek my, jako Novo-Pak, od kilku lat współpracujemy z Politechniką Warszawską nad opakowaniami biodegradowalnymi. Złożyliśmy już wniosek patentowy, to są opakowania biodegradowalne i kompostowalne - poinformował.

👷‍♀️👷‍♂️ Wsparcie przedsiębiorców w pandemii COVID-19 ⤵️ pic.twitter.com/ZAWFBICyXl — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 28, 2021

- Istniejemy 3,5 roku, zbudowaliśmy firmę z niczego. W tym roku planujemy rozbudowę zakładu o następne hale magazynowe i zwiększenie stanu maszyn i pracowników. Okres pandemiczny nie był korzystny dla wszystkich. Przeżyliśmy to, dziękujemy za wsparcie, które otrzymaliśmy z PFR. Dlatego też udało nam się utrzymać 100-proc. zatrudnienie w naszym zakładzie. Współpracowaliśmy z samorządem Otwocka, produkowaliśmy przyłbice. Co dalej po pandemii? Nie bójmy się, idźmy do przodu, wierzymy w to, że będzie lepiej. Liczymy, że będzie większe odbicie i rozwój. Jesteśmy dobrej myśli - dodał Jaszczuk.

"Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej"

- Staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm - mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

- W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy - dodał.

- Nowe wyjście po pandemii wymaga planu i my ten plan mamy - podkreślił szef rządu. - To jest Polski Ład, w obszarze wsparcia firm to jest podatkowe fair play. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one będą jedne z najniższych w UE, ale wiemy też, że one muszą być sprawiedliwe - powiedział premier. - Wiemy też, że bez wsparcia państwa nie urosłyby takie potęgi, jak firmy francuskie, niemieckie czy włoskie. Każdy, kto zna biznes, doskonale wie, jak państwo pomaga - stwierdził.

"Rekordowa produkcja przemysłowa"

Zaznaczył ponadto, że z ogromną przyjemnością może zakomunikować, iż "mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc." Wyjaśnił, że jest to odbicie po zeszłym roku, ale i tak "przez najbliższe miesiące będziemy obserwowali znakomite wyniki produkcji przemysłowej".

Morawiecki dodał, że polska gospodarka jest u progu wyjścia z czasów pandemii COVID-19. - W najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobre warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach - zapowiedział.

W ocenie szefa rządu Polski Ład to utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. Morawiecki oświadczył przy tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy udowodnił, iż potrafi wspierać przedsiębiorców i rynek pracy w taki sposób, że pracy jest dzisiaj najwięcej w historii III Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział jednocześnie, że tak też będzie w przyszłości.

msl/prz/polsatnews.pl/PAP