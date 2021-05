Dystrybucja darmowych biletów dla dzieci do 16. roku życia ruszyła we wtorek. Będą one ważne na wszystkie pociągi PKP Intercity uruchamiane 1 czerwca, czyli w dniu święta najmłodszych.

Oferta dotyczy wszystkich rodzajów połączeń przewoźnika: Express Intercity Premium (EIP; składy Pendolino), Express Intercity (EIC), Intercity (IC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK). Darmowe miejscówki ważne będą tylko dla 2. klasy w wagonach.

PKP Intercity przypomina o bilecie rodzinnym

Aby niepełnoletni mogli za darmo pojechać koleją, rodzice powinni pobrać darmowy bilet i podczas podróży mieć dokument informujący o wieku dziecka.

Jak dodało PKP Intercity, "podróżowanie 1 czerwca może być też korzystne cenowo dla rodzin". "Opiekunowie dzieci mogą liczyć na bilety tańsze o 30 proc. Aby skorzystać z Biletu Rodzinnego, trzeba podróżować w grupie od dwóch do pięciu osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia" - wyjaśniła spółka.

W składach PKP Intercity istnieją miejsca przeznaczone dla podróżujących z dziećmi. Przykładowo w pociągach EIP są to trzy wydzielone przedziały.

Obowiązkowa rezerwacja miejsc

Na dalekobieżnej kolei nadal obowiązują epidemiczne restrykcje. Pasażerowie mogą zająć wszystkie miejsca siedzące w pociągu, lecz przewoźnikom zabroniono sprzedawać biletów na miejsca stojące.

Ponadto PKP Intercity utrzymuje obowiązek rezerwacji miejsca, dlatego wsiadając do pociągu, należy mieć przy sobie ważny bilet ze wskazaną miejscówką.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skład zatrzymuje się na stacji bez czynnej kasy lub biletomatu - wtedy podróż można opłacić u konduktora na peronie.

