Lukasz B. przyznał się do szantażowania premiera. Mieszkał w Hiszpanii i 8 stycznia wysłał e-mail do menedżera ruchu ANO, którym kieruje Babisz, Jana Richtera. Zagroził, że jeżeli w ciągu pięciu dni Babisz nie poda się do dymisji, zabije premiera, jego żonę i dzieci. - Niech to będzie koniec jednego sk***yna - napisał.

Zdenerwowały go restrykcje

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, 39 letniego mężczyznę zdenerwowały restrykcje wprowadzane przez rząd z powodu panemii koronawirusa.

Hiszpania wydała sprawcę do Czech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Za szantaż uwarunkowany poglądami polityczny B. groziło od dwóch do ośmiu lat więzienia. Jego obrońca zaproponował ugodę przed sądem.

List od oskarżonego

Pod koniec lutego premier ujawnił groźby związane z nim i rodziną. Powiedział, że policjanci poinformowali go o sprawie na początku stycznia, wzmocnili ochronę, także domu, w którym mieszka z rodziną. Później żona Babisza wyjechała do Dubaju, co premier uzasadniał w sieciach społecznościowych, że boi się o życie.

Później ogłosił, że otrzymał z aresztu list od oskarżonego z przeprosinami i mu wybaczył.

aml/PAP