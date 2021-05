Jak poinformowała żorska komenda, o mężczyźnie, który może stwarzać poważne zagrożenie i jest uciążliwy dla mieszkańców jednego z budynków wielorodzinnych jako pierwszy dowiedział się dzielnicowy.

"Od tego czasu interesował się nim, prowadził rozmowy z sąsiadami, nawiązał kontakt z zarządcą budynku i ośrodkiem pomocy społecznej. Wiedzą na temat 45-latka podzielił się także z kryminalnymi, którzy podobnie jak on zaczęli na bieżąco monitorować jego wpisy w sieci" - opisywali policjanci z Żor.

Kiedy 45-latek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, z którego wynikało, że w warunkach domowych próbuje skonstruować broń i jej użyć, kryminalni nawiązali współpracę z policjantami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Kontrterroryści siłowo weszli do zajmowanego przez mężczyznę mieszkania i przekazali go miejscowym kryminalnym. Okazało się, że mężczyzna od dłuższego czasu zabezpieczał wejście do mieszkania w taki sposób, aby zabarykadować się i utrudnić śledczym jego ewentualne zatrzymanie.

Usłyszał łącznie osiem zarzutów

"W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli i zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia w postaci noży i ostrzy, a także substancję przypominającą czarny proch i pojemniki z podejrzaną cieczą. Pomimo że żadne z nich nie okazały się materiałami wybuchowymi, to wszystko na to wskazuje, że w przypadku próby połączenia ich z prekursorami takich materiałów, 45-latek byłby w stanie w warunkach domowych wytworzyć niebezpieczną mieszankę" - opisują policjanci.

45-latek usłyszał łącznie osiem zarzutów, w tym trzykrotnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu, naruszenia miru domowego, podpalenia kontenera na odpady, wybicia szyby w drzwiach i witrynie sklepowej, kradzieży roweru oraz publicznego znieważania obywateli innych państw z powodu przynależności narodowościowej. Prokurator polecił objąć podejrzanego policyjnym dozorem, zakazał mu też zbliżania się do pokrzywdzonych, jakiegokolwiek kontaktowania się z nimi i naruszania ich dóbr osobistych. Prokurator oraz kurator 45-latka skierowali też do sądu wnioski o orzeczenie wobec sprawcy środka w postaci przymusowego leczenia psychiatrycznego.

