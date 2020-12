Sprzątała mieszkanie po matce, znalazła broń i amunicję

Porządkując mieszkanie, w tapczanie, na którym spała jej zmarła już matka, kobieta znalazła pistolet w kaburze i ponad 50 naboi.

W ocenie policyjnego pirotechnika, który udał się pod wskazany adres, broń była sprawna, zakonserwowana i w doskonałym stanie technicznym. To pistolet wyprodukowany w Polsce w 1948 roku przez Zakłady Metalowe Łucznik z Radomia, przedwojenna radziecka konstrukcja. Do końca lat pięćdziesiątych pistolet produkowano w Polsce, potem zastąpiono go bronią P-64.

Ważne informacje

Policjanci przypominają, że posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia podlega karze do 8 lat więzienia. Karane jest nie tylko nielegalne posiadanie broni wykonanej fabrycznie, ale także tzw. samodziałowej, czyli zrobionej metodami chałupniczymi. Samo wejście w posiadanie broni palnej, na przykład w wyniku jej kradzieży, powoduje, że sprawca odpowiada zarówno za kradzież, jak i za jej nielegalne posiadanie.

Posiadanie amunicji, choćby jednego naboju w celach pamiątkowych, czy kolekcjonerskich, wywołuje ten sam skutek prawny - sprawca ponosi odpowiedzialność karną, jak za posiadanie broni.

