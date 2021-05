Cichanouska: w sobotę międzynarodowa akcja solidarności z Białorusią

"Ogłosiliśmy 29 maja - dzień zatrzymania Siarhieja Cichanouskiego - dniem solidarności" - poinformowała na konferencji prasowej w Wilnie.

W sobotę w wielu krajach ma odbyć się "globalna pikieta solidarności" z udziałem miejscowych polityków i przedstawicieli białoruskiej diaspory - ogłosiła Cichanouska, cytowana na swoim kanale w serwisie Telegram.

Kandydatka w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich apeluje, by tego dnia mieszkańcy Białorusi wspierali się wzajemnie np. poprzez uliczne akcje, symbole i listy do więźniów politycznych.

Cichanouski, popularny bloger i krytyk władz oraz mąż Swiatłany Cichanouskiej, został zatrzymany w czasie pikiety wyborczej 29 maja 2020 roku w Grodnie. Władze postawiły mu kilka zarzutów karnych. Cichanouska zgłosiła się do udziału w wyścigu prezydenckim, gdy jej mąż trafił do aresztu i stało się jasne, że nie zostanie dopuszczony do kandydowania.

ms/PAP