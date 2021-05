Warzywa jak towar luksusowy. Ceny wyższe nawet o 60 proc.

Czereśnie kosztują 35 zł za kilogram, pietruszka około 10 zł, pomidory kupimy po 8 zł. Za truskawki zapłacimy ok. 24 zł. To tylko parę przykładów cen z polskich bazarów. Aby sprawdzić, skąd wynika drożyzna, dziennikarze "Raportu" wybrali się do Bronisz. To tam znajduje się największy rynek rolny w tej części Europy. I to z Bronisz produkty rodzimych farmerów trafiają na stragany, a później na stoły większości Polaków. Ten rynek właściwie dyktuje ceny w całym kraju.

"Jeśli podaż jest za mała, ceny wzrastają"