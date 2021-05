- Chcą zamknąć nasze kopalnie, i to twierdząc, że robią to zgodnie z regułami. Nie zgadzamy się na to - mówią górnicy podczas protestu związkowców, który ma miejsce w środę we Wrocławiu. Protest jest reakcją górników z kopalni Turów na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał zaprzestanie wydobycia w kopalni.