Wrocław: chciał zabić śrubokrętem. Policja zatrzymała 42-latka

42-latek "usiłował zabić człowieka, atakując go śrubokrętem" - podała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Przyczyną sporu między mężczyznami miało być nieporozumienie, do którego doszło na drodze. 33-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Natomiast wobec zatrzymanego zastosowano areszt tymczasowy.