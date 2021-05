Kontroler pobity podczas pracy. Zaatakował go... dostawca pizzy

Do zdarzenia doszło 29 kwietnia ok. godz. 15.10 na ul. Inflanckiej w Warszawie. Dwaj pracownicy ZDM kontrolowali samochody zaparkowane w Strefie Płatnego Parkowania.

Widząc, że w jednym z aut nie ma ważnego biletu za parkowanie, postanowili wystawić dokument opłaty dodatkowej w wysokości 250 złotych.

Kontroler uderzony w głowę

Po chwili przy samochodzie pojawił się jego kierowca, który zaczął się awanturować. "Mężczyzna po krótkiej wymianie zdań podszedł do naszego pracownika i kopnął go w ramię. Po chwili wyjął z samochodu drewnianą kantówkę i uderzył nim kontrolera w głowę, a następnie odjechał" - opisuje ZDM.

Kontroler trafił do szpitala, gdzie opatrzono mu i zszyto ranę. Obecnie mężczyzna przebywa na zwolnieniu lekarskim.

ZOBACZ: Kłótnia o grę w Pokemony. Mężczyźni pobili 32-latka

Agresorem okazał się... dostawca pizzy. Po incydencie mężczyzna sam zgłosił się na policję.

- Został już przesłuchany. Obecnie czekamy na opinię biegłego lekarza, aby ustalił charakter doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń - poinformował podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Sprawa trafi do sądu

Chociaż kontrolerzy nie są objęci dodatkową ochroną prawną jako funkcjonariusze publiczni i muszą dochodzić swoich praw z oskarżenia prywatnego, ZDM zapowiada, że sprawa trafi do sądu.

"Jeśli okaże się, że stopień obrażeń był na tyle wysoki, że uniemożliwił naszemu kontrolerowi normalne funkcjonowanie powyżej 7 dni, sprawca będzie odpowiadał z art. 157 par. 1 Kodeku karnego. W przeciwnym razie agresywny kierowca będzie odpowiadał z art. 157 par. 2 Kk." - poinformowano.

" W pierwszym przypadku grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, w drugim - grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat" - dodano.

ZDM przypomina, że "nic nie usprawiedliwia ani słownych, ani fizycznych ataków na innego człowieka, tym bardziej na pracownika na służbie".

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do tego typu incydentów. Do najbardziej skandalicznych doszło: w styczniu 2017 r., kiedy agresywny kierowca nie tylko pobił, ale też zabrał kontrolerowi terminal do kontrolowania opłat oraz telefon służbowy oraz w sierpniu 2018 r., gdy uderzona została jednak z kontrolerek.

Kampania społeczna