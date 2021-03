Zaatakował kobietę na ulicy, kopał ją po głowie. Nikt nie zareagował

Mężczyzna brutalnie pobił kobietę w centrum nowojorskiej dzielnicy Midtown na Manhattanie, gdy szła do kościoła. M.in. wywrócił ją na ziemię i kopał po głowie. Moment ataku uchwyciły kamery monitoringu z pobliskiego budynku. Szokuje nie tylko brutalność ataku, ale i zupełny brak reakcji ze strony dwóch ochroniarzy i mieszkańca budynku, przed którym doszło do pobicia.

Na koniec jeden z nich domyka drzwi wejściowe do budynku/

WANTED in connection to an assault. On Monday, March 29th at 11:40 AM, at 360 West 43rd St, a female, 65, was approached by an unidentified male who punched and kicked her about the body and made anti-Asian statements. Have Info? Call or DM☎️1-800-577-TIPS. Up to $2500 reward. pic.twitter.com/6gb5NDCZCA