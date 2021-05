Według lokalnych mediów, na które powołuje się agencja TASS, pozostałe siedem osób, które były na pokładzie, również zginęły.

Siły powietrzne przekazały, że ich samolot rozbił się w piątek w pobliżu lotniska w Kadunie i badają bezpośrednią przyczynę katastrofy.

ZOBACZ: Etiopia. Zarzuty dla 28 żołnierzy podejrzanych o zabijanie cywilów w Tigraju

Do katastrofy doszło trzy miesiące po rozbiciu się małego samolotu nigeryjskich sił powietrznych tuż przy lotnisku w Abudży w wyniku rzekomej awarii silnika; wszystkie siedem osób na pokładzie zginęło.

Scene of the plane crash, Chief of Army Staff. General Ibrahim Attahiru and his aides were involved. May their souls rest in peace 🙏🏽pic.twitter.com/nremYkMM2t