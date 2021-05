Według Norwegian Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), ponad dwa razy więcej osób zostało przesiedlonych wewnątrz kraju niż zostało zmuszonych do opuszczenia jego granic jako uchodźcy. Jest to najwyższa odnotowana liczba, ale zgodna z jej stałym wzrostem w ciągu ostatniej dekady.

Miliony dzieci

Około 20 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych to dzieci w wieku poniżej 15 lat, a 2,6 miliona w wieku powyżej 65 lat. Większość mieszka w krajach o niskich i średnich dochodach.

Kraje o największych przesiedleniach wewnętrznych spowodowanych klęskami żywiołowymi to Afganistan z 1,1 mln ludzi, Indie - 929 tys. i Pakistan z 806 tys.

ZOBACZ: Indonezja. Zmiany klimatyczne są szkodliwe dla najstarszych na świecie wizerunków zwierząt

Spośród ponad 40 milionów nowych przemieszczeń w 2020 r. - największej liczby rocznej od 10 lat - 30 milionów było wynikiem powodzi, burz i pożarów.

Azja Wschodnia i region Pacyfiku stanowiły 30,3 proc. nowych przesiedleń w 2020 roku. Afryka Subsaharyjska to drugi obszar z tych najbardziej dotkniętych, co stanowi 27,4 proc. ogółu.

- To szokujące, że w zeszłym roku ktoś był zmuszony do ucieczki z domu we własnym kraju co sekundę. Nie udaje nam się chronić najbardziej narażonych ludzi na świecie przed konfliktami i katastrofami - powiedział Sekretarz Generalny Norweskiej Rady ds. Uchodźców, Jan Egeland.

WIDEO - Krzyki pasażerów, płomienie widoczne przez okno. Jest nagranie z wnętrza płonącego samolotu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/zdr/The Guardian