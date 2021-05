Jest to pierwszy kraj afrykański, który publicznie zutylizował przeterminowane preparaty. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) początkowo wzywała państwa, aby nie niszczyły przeterminowanych dawek, ale teraz zmieniła swoje zalecenia - wskazuje BBC News.

Zniszczenie dawek ma zwiększyć zaufanie społeczeństwa

Pracownicy służby zdrowia w Malawi mają nadzieję, że zniszczenie przeterminowanych dawek zwiększy zaufanie społeczeństwa do szczepionek.

W kraju na południowym wschodzie Afryki, liczącym ok. 18 mln mieszkańców, zgłoszono dotąd 34 232 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem oraz 1153 zgony w związku z COVID-19. 26 marca Malawi otrzymało 102 tys. dawek szczepionki AstraZeneca od Unii Afrykańskiej i wykorzystało prawie 80 proc.; ale na etykietach widniała data ważności 13 kwietnia - podało BBC News.

Ludzie nie szczepią się

Minister zdrowia Malawi powiedział BBC, że to niefortunne, iż władze musiały zniszczyć fiolki, ale korzyści przewyższają ryzyko. - Kiedy rozeszła się wieść, że mamy przeterminowane szczepionki, zauważyliśmy, że ludzie nie przychodzą do naszych klinik, aby się zaszczepić - powiedział dr Charles Mwansambo. - Jeśli ich nie spalimy, ludzie pomyślą, że używamy przeterminowanych szczepionek w naszych placówkach (...) - argumentował. Dodał, że spalenie było "tylko formalnością", ponieważ dawki zostały już wcześniej zniszczone.

Malawi nie jest jedynym krajem w Afryce, który ma przeterminowane szczepionki. WHO początkowo zwróciło się do tych państw o przetrzymanie szczepionek do czasu ustalenia, czy mogą one być nadal używane. Ale teraz podaje, że szczepionki już wysłane przez producenta z przekroczoną datą ważności powinny zostać zniszczone.

- Chociaż wyrzucanie szczepionek jest godne pożałowania w kontekście każdego programu szczepień, WHO zaleca, by te przeterminowane dawki zostały usunięte z łańcucha dystrybucji i bezpiecznie zutylizowane - napisano w oświadczeniu z 17 maja. Inne szczepionki, które są obecnie w użyciu, mają okres przydatności do 36 miesięcy.

