Do fatalnej pomyłki doszło w austriackiej klinice w Freistad. 82-latek poddał się operacji amputacji nogi, ale lekarze usunęli mu tę zdrową. Pomyłkę zauważono dwa dni później.

82-letni pacjent cierpiący na liczne schorzenia poddał się operacji w Freistadt Clinic w Austrii. We wtorek lekarze mieli dokonać amputacji lewej nogi. Jak poinformował szpital w czasie operacji doszło do szeregu niefortunnych błędów, przez co mężczyźnie usuniętą prawą, zdrową nogę. Sytuacja wyszła na jaw podczas zmiany opatrunku w czwartek.

"Jesteśmy głęboko zszokowani, że we wtorek 18 maja, pomimo standardów zapewnienia jakości, amputowano złą nogę 82-latkowi" - poinformowała klinika w oświadczeniu cytowanym przez "The Independent".

Konieczna kolejna amputacja

Klinika stwierdziła, że tuż przed zabiegiem doszło do splotu niefortunnych okoliczności, a za całą sytuacją stoi błąd ludzki. Pomyłka najprawdopodobniej została popełniona tuż przed zabiegiem, gdy oznaczano nogę do amputacji.

Pacjentowi zaproponowano pomoc psychologiczną. Mężczyzna będzie musiał przejść ponowną amputację, aby usunąć lewą nogę od połowy uda. Jak poinformował szpital operacja jest wkrótce planowana.

