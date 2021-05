Atak na żydowskiego kierowcę. Areszt dla zatrzymanego mężczyzny

Film nagrany na miejscu zdarzenia pokazuje, jak postronne osoby pomagają powstrzymać podejrzanego, siadając mu na nogach.

ZOBACZ: Francja. Mężczyzna wymachiwał nożem przed żydowską szkołą

Jeden ze świadków opisał podejrzanego jako "osobę propalestyńską, zachowującą się agresywnie wobec żydowskich kupujących". Inny ocenił, że samochód był celem, ponieważ miał flagę Izraela.

BREAKING 🔴 // A man has been arrested after allegedly attacking a Jewish driver in Golders Green on Friday morning. https://t.co/8WkOk9y7Pw@CST_UK @shomrimlondon @MPSGoldersGreen pic.twitter.com/JvVr4IdP8e