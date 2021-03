Francja. Mężczyzna wymachiwał nożem przed żydowską szkołą

Policję wezwała ochrona szkoły, gdy przed budynkiem pojawił się mężczyzna ostentacyjnie wymachujący nożem.

ZOBACZ: 22-letni nożownik aresztowany. Przejdzie badania psychiatryczne

Szkoła została na krótko zamknięta, ponieważ służby bezpieczeństwa przeszukiwały budynek i okolice, by sprawdzić, czy podejrzany nie podłożył ładunków wybuchowych i czy działał sam.

NEW VIDEO: Knifeman trying to enter a Jewish school today morning failed -- then entered a kosher market and attempted to stab shoppers before being apprehended by police in Marseille, France.pic.twitter.com/gC1p8y9BKi