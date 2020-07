Niedźwiedź "włamał się" do samochodu. Zwabił go zapach jedzenia

Jedzenie pozostawione w bagażniku zaparkowanego samochodu zwabiło bieszczadzkiego niedźwiedzia, który chcąc się dostać do jadła zniszczył auto. Nie miał kluczyków to postanowił zrobić włam – podaje na Facebooku Nadleśnictwo w Cisnej (Bieszczady). Do zdarzenia doszło na terenie nieistniejącej już wsi Łopienka.