Turystka zrobiła sobie z nim zdjęcie. Niedźwiedź z parku schwytany i wykastrowany

Na nagraniu, które pojawiło się w lipcu w sieci, widać, jak do trzech młodych osób spacerujących po Parku Ekologicznym Chipinque w stanie Nuevo Leon w Meksyku podchodzi niedźwiedź.

Drapieżnik obwąchiwał kobietę

Zwierzę zainteresowało się szczególnie jedną z kobiet, którą obwąchało, a później położyło łapy na jej ramionach. Turystka zrobiła sobie z niedźwiedziem... selfie.

Mexico: Woman takes selfie with bear hiking trail.



The black bear approached the group of hikers then sniffed and nudged one of them, who managed to take a selfie while remaining calm.



More videos like this here: https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/VI264nThkH