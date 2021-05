Trzaskowski: za mało koncentrujemy się na prawdziwych problemach

Mam wrażenie, że za mało koncentrujemy się na prawdziwych problemach - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w czwartek w Wieliczce (Małopolskie) zachęcał młodych do rejestracji na spotkanie Campus Polska Przyszłości.

Czwartek jest ostatnim dniem rejestracji na to tygodniowe wydarzenie, planowane na przełom sierpnia i września na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z zapowiedziami, potem mają być kolejne etapy rejestracji.

Prezydent Warszawy i lider Ruchu Wspólna Polska Rafał Trzaskowski podkreślił, że spotkanie ma być forum rozmowy z młodymi o ich problemach, ma służyć wymianie myśli i szukaniu rozwiązań. Zaproszeni są do niego młodzi ludzie, niezależnie od poglądów politycznych.

Zdaniem Trzaskowskiego, szczególnie w mediach widoczne jest to, że "za mało koncentrujemy się na prawdziwych problemach", takich jak np. powrót do szkoły, do pracy.

Zapowiedź kolejnych projektów

Lider Ruchu Wspólna Polska zaznaczył, że Campus Polska Przyszłości nie będzie inicjatywą jednorazową, a w kolejnych tygodniach, miesiącach będą ogłaszane następne projekty, które mają pomóc wrócić do normalnego funkcjonowania po pandemii.

Podczas wizyty w Wieliczce prezydent Warszawy miał rozmawiać nie tylko z młodzieżą, ale i z nauczycielami i samorządowcami, aby poznać różne punkty widzenia.

W piątek Trzaskowski będzie w Oświęcimiu, Chrzanowie i Sosnowcu, a w sobotę – w Bielsku-Białej. Tam również ma się spotkać z młodymi, z samorządowcami, z przedsiębiorcami. Takie spotkania - zdaniem prezydenta Warszawy - są potrzebne szczególnie teraz, kiedy rząd ogłosił nowy program.

"Musimy wypracowywać wspólne stanowisko"

- Dziś w związku z tym, że rząd ogłasza swoje nowe plany centralizacji, znowu chce nam zabierać pieniądze, my samorządowcy musimy wypracowywać wspólne stanowisko, musimy rozmawiać z przedsiębiorcami - mówił prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jak ocenił, przyszłość przedsiębiorców i ludzi samozatrudnionych "nie rysuje się zbyt różowo".

Według lidera Ruchu Wspólna Polska, teraz może być ten moment, kiedy samozatrudnieni powinni zacząć angażować się w tworzenie związków zawodowych.

- Próbujemy jak najwięcej osób aktywizować (...). Zwłaszcza jeśli chcemy wzmacniać Polskę, by była silna, tolerancyjna, otwarta, oparta na wartościach państwa prawa, demokracji, różnorodności - powiedział Trzaskowski.

