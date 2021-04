"Jest wódz, jest partia". Trzaskowski komentuje wyrok TK

"To kolejna decyzja domykająca budowany przez obecną władzę system. To system, w którym ma nie być żadnej niezależnej instytucji, żadnej niezależnej kontroli. Jest wódz, jest partia i wszelkie działania państwa są z wolą wodza i partii ściśle powiązane" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odniósł się w ten sposób do czwartkowego wyroku TK ws. kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.