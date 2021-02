Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od g. 19:25

We wtorek podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski wspólnie z Borysem Budką poinformowali o zebraniu 7 tys. podpisów pod założeniem komitetu inicjatywy ustawodawczej by zlikwidować TVP Info. Ogłosili również rozpoczęcie zbiórki 100 tys. podpisów potrzebnych do złożenia obywatelskiego projektu w tej sprawie. Politycy mają na to 3 miesiące.

- To jest w pewnym sensie możliwość opowiedzenia się właśnie za prawdą. To jest demonstracja, na którą namawiamy naszych obywateli sprzeciwu wobec tej manipulacji, która nas zalewa z tak zwanej telewizji publicznej - podkreślił Trzaskowski.





