"Polska Przyszłości" według Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy chce odbudować koalicję

Prezydent Warszawy i lider ruchu Wspólna Polska Rafał Trzaskowski wyraził w piątek nadzieję, że Koalicji Obywatelskiej uda się wkrótce odbudować współpracę z Lewicą po to, by - jak mówił - wzmacniać opozycję. Według niego podstawą odnowionej współpracy mogłaby się stać ustawa wdrożeniowa KPO.

O woli budowania koalicji z PSL i Polską 2050 Szymona Hołowni mówił w czwartek w Polsat News lider PO Borys Budka.

Rafał Trzaskowski chce współpracować

Trzaskowski pytany o te słowa na konferencji prasowej w Szczecinie, również zadeklarował, że chciałby współpracy z ludowcami, ugrupowaniem Hołowni oraz Lewicą. - Jestem absolutnie przekonany, że w momencie kiedy opadnie trochę kurz po tym, co się działo w ostatnich dniach, ta współpraca wróci do normalności i będziemy razem działali nad tym, żeby opozycję wzmacniać - zaznaczył lider Wspólnej Polski.

Wyraził nadzieję, że zgodnie z deklaracjami polityków Lewicy, podstawą odnowionej współpracy będzie ustawa wdrażająca Krajowy Plan Odbudowy (dokument opisujący sposób wydatkowania środków z unijnego Funduszu Odbudowy).

"Polska Przyszłości"

Trzaskowski został też zapytany czy jego najnowszy projekt, który promował w Szczecinie, Campus "Polska Przyszłości" może przekształcić się w przyszłości w partię polityczną. - Campus Polska Przyszłości jest organizowany dla młodego pokolenia, przede wszystkim odpowiada na ich zapotrzebowanie aktywności - wyjaśnił Trzaskowski. Wyraził nadzieję, że stanie się on wydarzeniem cyklicznym.

Dodał, że ruch Wspólna Polska, jako m.in. forum konsolidacji samorządowców, również nie ma być partią polityczną. - Wręcz przeciwnie - ma być uzupełnieniem dla opozycji, która pracuje w trochę innym rytmie. Ma też dać szansę stania się taką przestrzenią, w której będziemy mogli wszyscy rozmawiać i realizować wspólne przedsięwzięcia - podkreślił prezydent stolicy.

Jedność polityków

Zapowiedział, że do tych wspólnych przedsięwzięć będzie zapraszał zarówno ludzi niezaangażowanych do tej pory, jak i polityków opozycji. Celem - jak podkreślił - ma być budowa wzajemnego zaufania, a nie tworzenie nowych bytów, czy podziałów. - Na tym nam zależy, żeby się przede wszystkim wzmacniać i ze sobą współpracować, rozszerzać, sprawić, by jak najwięcej ludzi aktywnych pozostawało w orbicie całej opozycji - miejmy nadzieję, że już niedługo zjednoczonej - zaznaczył Trzaskowski.

Campus Polska Przyszłości to przedsięwzięcie organizowane przez ruch Wspólna Polska. W Campusie, który odbędzie się w sierpniu w Olsztynie, ma wziąć udział około tysiąca osób.

Do napięć między Lewicą a Koalicją Obywatelską doszło w zeszłym tygodniu po tym jak Lewica porozumiała się z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie kształtu Krajowego Planu Odbudowy.

