Mariusz Błaszczak na oficjalnym koncie na Twitterze napisał "Już wkrótce dobre informacje… stay tuned!". Do tego podpisu dodana była fotografia tureckiego drona z polskimi oznaczeniami.

Zdjęcie wraz z komentarzem ministra obrony, sugeruje, że będzie to nowy zakup dla Wojska Polskiego.

Już wkrótce dobre informacje… stay tuned! pic.twitter.com/UxQT0RtRjf — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) May 19, 2021

"Polski przemysł powinien być traktowany priorytetowo"

Bayraktar TB 2 sławę zdobył niedawno, podczas walk o Górski Karabach. Media obiegły wtedy liczne nagrania użycia ich w akcji przeciwko ormiańskim wojskom, jednak dr Michał Piekarski w rozmowie z polsatnews.pl wątpi, czy aby na pewno jest to dobre rozwiązanie dla Polskich Sił Zbrojnych.

- Polski przemysł powinien być traktowany priorytetowo także dlatego, że każdy nowy program oznacza nowe doświadczenia - komentuje ekspert.

Turecka maszyna nie jest produkowana wyłącznie w Turcji, a kluczowe komponenty - np. silnik - są importowane. Maszyna ta jest montowana z importowanych podzespołów i składana na tureckim płatowcu. Jest to bardzo problematyczne dla samych Turków. Kanada i USA w ramach sprzeciwu wobec ekspansjonistycznej tureckiej polityki oraz udokumentowanego wsparcia grup ekstremistycznych nałożyły embargo na kluczowe komponenty TB-2.

"Polska ma zdolności by zrobić własny BSL"

- Jest to pomysł kontrowersyjny. W Polsce posiadamy zdolności do budowy samolotów bezzałogowych (BSL), co udowodniono choćby poprzez udane rozwiązania FlyEye i Warmate. Przy czym w samolotach bezzałogowych najważniejsza jest elektronika - systemy obserwacji i łączności i możliwości ich połączenia z innymi systemami. To już mamy, a sam płatowiec to opakowanie, które możemy opracować sami - mówi dr Piekarski.

Nie jest także jasne, czemu mielibyśmy pozyskać samolot, który co prawda się sprawdził, ale w konfliktach, gdzie przeciwnik miał słabą obronę przeciwlotniczą (OPL). Efektowne nagrania ze zniszczenia działającej Osy czy Pancyra (rosyjskie systemy OPL krótkiego zasięgu) nie udowadniają zdolności do działania w zasięgu zintegrowanego systemu OPL a taki ma Rosja - ocenia dr Michał Piekarski

- Trudno wskazać jednoznacznie, czy TB2 miałby stać się BSL pozyskanym w ramach programu Gryf ani jak się ma do innych programów. Na razie w tej sprawie czynniki oficjalnie milczą. Według ostatnich dostępnych informacji liczba systemów Gryf miałaby zostać zwiększona - co ponownie każe zadać pytanie czy był to efekt oceny faktycznych potrzeb czy może wynik mody na bezzałogowce po konflikcie na Kaukazie



W lutym tego roku Ukraina zakupiła 54 sztuki Bayraktrów, rozpoczynając ich produkcję na własnym terytorium.

