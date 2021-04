Hełmy zabitych żołnierzy, manekiny udające jeńców. "Zdobycze wojenne" Azerbejdżanu

Wystawę otworzył w poniedziałek prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Prezentowane eksponaty to armeński sprzęt wojskowy, używany podczas ubiegłorocznego konfliktu o Górski Karabach. Są to m.in. czołgi, wozy bojowe, stanowiska artyleryjskie, wyrzutnie rakiet i ciężarówki.

Na wystawie zaprezentowano również manekiny ormiańskich żołnierzy. Część z nich przedstawiona jest jako jeńcy wojenni.

Jednym z elementów wystawy, który zbulwersował opinię publiczną, są również hełmy armeńskich żołnierzy, którzy zginęli podczas walk o Górski Karabach.

Przeciwko wystawie zaprotestował armeński Rzecznik Praw Obywatelskich Arman Tatoyan. Według niego ekspozycja jest dowodem "ludobójczej polityki Azerbejdżanu i wspieranej przez państwo armenofobii", a manekiny armeńskich żołnierzy zostały przedstawione w "sposób poniżający, naruszający godność człowieka".

"Wystawa ma na celu zwiększenie i wzbudzenie nienawiści i wrogości wobec Ormian" - napisał.

Dodał, że prezentowane eksponaty i manekiny oprócz tego, że "poniżają pamięć ofiar wojny oraz naruszają prawa jeńców", są również szczególnie bolesne dla rodzin poległych i zaginionych żołnierzy.

"Instytucjonalna nienawiść do Ormian"

RPO przypomniał, że armeńscy jeńcy wojenni wciąż są nielegalnie przetrzymywani w Azerbejdżanie, co "stanowi rażące naruszenie międzynarodowych wymogów w zakresie praw człowieka".

"Otwarcie takiej wystawy jednoznacznie potwierdza fakt instytucjonalnej nienawiści do Ormian w Azerbejdżanie i istnienie państwowej polityki propagandy wrogości. Polityka ta jest konsekwentnie realizowana od lat. Konsekwencjami tej polityki są okrucieństwa, tortury, i zabójstwa armeńskich żołnierzy i cywilów dokonane przez siły zbrojne Azerbejdżanu na przestrzeni ostatnich lat" - stwierdził Arman Tatoyan.

Wystosował równocześnie apel do międzynarodowej społeczności. "Nie możemy pozwolić sobie na upajanie się fałszywymi inicjatywami budowania pokoju przedstawianymi przez władze Azerbejdżanu. Są to tylko zasłony dla społeczności międzynarodowej" - przekazał.

Separatystyczny Górski Karabach to ormiańska enklawa, znajdująca się de iure na terytorium Azerbejdżanu. Region ten oraz kilka przylegających do niego terenów (również na terytorium Azerbejdżanu) od wojny w latach 90. ubiegłego wieku kontrolowali Ormianie.



We wrześniu 2020 roku Azerbejdżan podjął próbę odzyskania kontroli nad regionem. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie pokojowe.



Na jego mocy doszło do zawieszenia broni, a do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.

Według oficjalnych danych, podawanych przez główne strony konfliktu, w ubiegłorocznych walkach o Górki Karabach zginęło około 5 tys. Ormian i blisko 2,9 tys. Azerów.

