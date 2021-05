Papież: wojna to porażka tych, którzy nie potrafią uprawiać polityki

Podczas wizyty w rzymskiej siedzibie edukacyjno-społecznej fundacji Scholas Occurrentes i rozmowy z jej podopiecznymi oraz działaczami Franciszek podkreślił: "Nie mam czarodziejskiej różdżki, ale powiem wam to: polityka jest najwznioślejszą formą miłości".

ZOBACZ: Papież wznawia audiencje z udziałem wiernych

- Kiedy brakuje tej powszechności miłości, polityka upada, zapada na chorobę i staje się niedobra - mówił.

Papież dodał: "Tam, gdzie są wojny, tam ma miejsce porażka polityki; to jest polityka niezdolna do prowadzenia dialogu, by uniknąć wojny i to jest porażka".

"Tam, gdzie jest wojna - zauważył - polityka jest skończona, straciła swoje powołanie jedności, zgody, także w przypadku odmiennych opinii".

Test dla polityka i honoru kraju

Franciszek wyraził przekonanie, że dyskusja ma kluczowe znaczenie w polityce. Zwrócił uwagę na ważną rolę parlamentów, które muszą - jak zaznaczył - pamiętać o tym, że "jedność jest wyższa od konfliktu" i muszą zawsze jej poszukiwać.

- Polityka to droga - zauważył. Zdaniem papieża nieufność do polityki pojawia się wtedy, kiedy "myli się ją z firmą" i kieruje się zasadą "coś za coś".

ZOBACZ: Papież: maj miesiącem modlitw o ustanie pandemii

Jak wskazał, testem dla polityka i honoru kraju jest to, czy produkuje broń do prowadzenia wojny, czy się jej sprzyja i czy gromadzi się bogactwo ze sprzedaży broni, by "inni się zabijali". - Tak dowiemy się, czy kraj jest moralnie zdrowy - ocenił.

Franciszek wyznał również: "Powiem szczerze, że serce mnie boli, kiedy widzę, że niektórzy księża święcą broń. Narzędzia śmierci są błogosławione".

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP