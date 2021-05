Deszcz, burze i porywisty wiatr. Pogoda na czwartek

Przelotne deszcze, burze z gradem i porywisty wiatr, a na dodatek niska temperatura, rano spadająca poniżej 10 stopni, a po południu sięgającą ok. 15 stopni. Tylko w niektórych regionach będzie pogodnie i bez opadów.

W czwartek większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Padać nie powinno głównie we wschodnich regionach. Na pozostałym obszarze spodziewamy się przelotnych deszczy, które po południu i wieczorem mogą być intensywne, przeważnie na zachodzie kraju połączone z burzami gradowymi. W ich trakcie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, a grad mieć do 2 cm.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na Pomorzu do 15-17 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr z kierunku zachodniego i północnego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 45 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Ciśnienie jest lekko podwyższone i stabilne. Barometry pokażą w samo południe od 1012 hPa na Suwalszczyźnie do 1018 hPa na Ziemi Lubuskiej. Biomet będzie korzystny, jedynie podczas opadów może się przejściowo pogarszać.