Deszcz, burze i jeszcze chłodniej. Pogoda na środę

W środę jedynie na Pomorzu padać nie powinno. Poza tym spodziewamy się przelotnych deszczy, które po południu i wieczorem mogą być intensywne, połączone z burzami gradowymi. W ich trakcie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy ziemi, a grad mieć do 2 cm.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie do 16 stopni w centrum, na południu i wschodzie. Wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego będzie umiarkowany i silny, w porywach do 45 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Ciśnienie balansuje między optymalnym a obniżonym, ale nadal szybko rośnie. Barometry pokażą w samo południe od 1007 hPa na Suwalszczyźnie do 1014 hPa na Dolnym Śląsku. Biomet pozostanie niekorzystny z powodu opadów i burz. Osoby wrażliwe mogą odczuwać najróżniejsze dolegliwości.

wys/TwojaPogoda.pl