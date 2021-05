- Niedługo premier ogłosi powstanie obozów reedukacyjnych dla klasy średniej i wyższej. Jak w Chinach Mao - skomentował we wtorek na Twitterze Marcin Kierwiński plany zmian w podatkach w ramach programu Nowy Ład. O plany opozycji zapyta posła Bogdan Rymanowski. "Gość Wydarzeń" w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl o 19:20.

W tym tygodniu Kierwiński krytykował przedstawione w sobotę plany Polskiego Ładu w zakresie zniesienia degresywności w polskiej skali podatkowej. - Bogaci korzystają z naszych dróg i szkół, a nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe - tłumaczył ten ruch Mateusz Morawiecki.

Polski Ład zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatków dla wszystkich pracujących Polaków (18 mln osób) do 30 tys. zł. "Skutkiem będzie wzrost progresywności klina podatkowego – niższe podatki dla osób o niskich i średnich dochodach" - podkreślono.

W dokumencie wskazano, że podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł w praktyce oznacza, brak podatku od płacy minimalnej. "Po takiej zmianie kwota wolna w Polsce znajdzie się na poziomie porównywalnym z Niemcami, Francją czy Irlandią" - zaznaczono w strategii.

M.Morawiecki: "Bogaci korzystają z naszych dróg i szkół, a nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe."

Niedługo premier ogłosi powstanie obozów reedukacyjnych dla klasy średniej i wyższej. Jak w Chinach Mao. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 18, 2021

W środę Kierwiński odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił:

- Odchodzący lider partii nie powinien wskazywać wprost następcy, bo to tego następcę obciąży. Jest branych pod uwagę kilka osób. Będę dyskretny, ale na pewno na horyzoncie jasno świeci gwiazda obecnego premiera

Przypomniał przy tym, że Mateusz Morawiecki jest w partii od niedawna i "budzi w niej emocje". Jarosław Kaczyński został zapytany w środę, czy wie, kto mógłby zostać jego następcą na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odpowiedział, że zamierza startować w najbliższych wyborach na tę funkcję, lecz - jeśli zostanie wybrany - będzie to ostatni raz.

Kaczyński: "Jestem bardzo zadowolony, że znalazłem kogoś takiego jak pan premier".

Aż strach pomyśleć, gdzie go znalazł... — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 19, 2021

