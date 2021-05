- Jeżeli Polski Ład jest komunistyczny, to strach pomyśleć, co mógłby Sławomir Neumann powiedzieć o programie administracji Joe Bidena - mówił w środę w Graffiti Maciej Konieczny, poseł Lewicy. Odniósł się w ten sposób do zarzutów ze strony liberalnej opozycji. "Polskim fenomenem i czymś niespotykanym w Europie" określił degresywny system podatkowy, gdzie ci, "którzy z trudem wiążą koniec z końcem w dużo większym stopniu utrzymują państwo niż ci, którym powodzi się lepiej". Poseł wyraził nadzieję, że Polski Ład odwróci tę sytuację.

Pytany o zmiany w działalności gospodarczej i plan wprowadzenia jednolitej formy zatrudnienia przypomniał, że "część z nich faktycznie jest przedsiębiorcami, którzy realnie prowadzą działalność i w ten sposób się rozliczają. Ale bardzo duża część z nich to są pracownicy wypchnięci na samozatrudnienie, którzy raz w miesiącu podpisują fakturę ze swoim pracodawcą i to jest próba ominięcia Kodeksu pracy". Takim pracownikom "należy się umowa o pracę, to jest po prostu europejski standard" - podkreślił.

Program budownictwa mieszkaniowego, który budzi wiele komentarzy, Konieczny określił jako "kompletną kapitulację PiS-u". Ułatwienia w zdobywaniu kredytów hipotecznych są jego zdaniem przeszkodą w stworzeniu publicznej alternatywy "dla mieszkań kupowanych na rynku, czyli tego, co realnie sprawia, że mieszkania są bardziej dostępne". Przypomniał też, że to "powrót do pomysłów Platformy Obywatelskiej, czyli dopłat do kretydu". - Te dopłaty staną się częścią zysku deweloperów i banków. Czekają nas 20-metrowe kawalerki za pół miliona w kredycie na 40 lat. Nie tędy droga - powiedział.

Założenia programu Polski Ład są od czasu ich sobotniej prezentacji przedmiotem dyskusji i ocen. - Jesteśmy w przededniu realizacji Polskiego Ładu. Mam świadomość, jak trudne są okoliczność. Mam świadomość głębokich podziałów na scenie politycznej, głębokich podziałów społeczeństwie, ale nie czas dzisiaj, żeby rozpatrywać przyczyny tych podziałów, dzisiaj jest czas, żeby zaprosić wszystkich do tego optymistycznego, pozytywnego planu dla Polski, do Polskiego Ładu - mówił podczas prezentacji programu Polski Ład premier Mateusz Morawiecki.

pdb/polsatnews.pl