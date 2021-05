"Prezydent przekazał premierowi (Izraela), że spodziewa się dzisiaj poważnej deeskalacji na drodze do zawieszenia broni" - zreferowała treść czwartej w tym tygodniu rozmowy między Bidenem a Netanjahu zastępczyni sekretarz prasowej Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jednak według nieoficjalnych doniesień rozmowa miała być znacznie ostrzejsza.

"Już dość wygłupów i Izrael musi to zakończyć", takie słowa miały paść w rozmowie pomiędzy Benjaminem Netanjahu a Joe Bidenem, donosi izraelski dziennikarz Barak Ravid.

NEW: Biden was "firm" on the call with Netanyahu and sent a clear message that he's "done kidding around and Israel needs to finish it," a source briefed on the call told me. Read it all on @axioshttps://t.co/RxcQoRJVBo