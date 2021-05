Ochraniała demonstrację w Londynie, lecz nieoczekiwanie stała się jej uczestniczką. Policjantka metropolitalna najpierw zaczęła tulić się do jednej z uczestniczek, a następnie skandowała hasła wspierające Palestyńczyków w konflikcie z Izraelem. Przełożeni funkcjonariuszki zdecydowali o wszczęciu dochodzenia.

Dochodzenie wobec policjantki jest efektem nagrania z sobotniej, wielotysięcznej manifestacji w centrum Londynu. Kobieta, ubrana w policyjny mundur, najpierw ściska się z jedną z uczestniczek, a następnie wraz z tłumem skanduje hasła poparcia dla Palestyńczyków.

"Policjanci wiedzą, że nie powinni przyjmować politycznych stanowisk"

Do krótkiego wideo odniosła się metropolitalna policja. Poinformowała, że wewnętrzne biuro ds. standardów zawodowych "jest świadome jego istnienia i bada okoliczności". Służby podkreśliły także, że mundurowi powinni być bezstronni.

"Funkcjonariusze wiedzą, że nie powinni aktywnie uczestniczyć ani przyjmować stanowisk politycznych, i jest to wyraźnie zaznaczone w ich szkoleniu oraz w przysiędze, którą składają wszyscy policjanci. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że społeczeństwo ma zaufanie do naszych funkcjonariuszy. Każdego roku ochraniamy setki wydarzeń publicznych i protestów w Londynie i funkcjonariusze muszą pozostać niezależni i bezstronni w wykonywaniu swoich obowiązków" - uznano w komunikacie.

Nie pierwszy taki przypadek

Podobne kontrowersje miały miejsce latem zeszłego roku, gdy niektórzy funkcjonariusze przyklękali w geście solidarności z protestującymi z ruchu Black Lives Matter.

Komisarz londyńskiej policji metropolitalnej Cressida Dick podkreśliła później, że funkcjonariusze nie powinni podejmować takich działań podczas służby.

