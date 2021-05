O oddziałach Brygady Męczenników al Aqsa w Ramallah poinformował dr Wojciech Szewko z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Zachodni Brzeg Jordanu nie wspierał zbrojnie Hamasu w walce z Izraelem. Do tej pory poza licznymi wystąpieniami Palestyńczyków i starć z policją, były to oddolne inicjatywy. Jeżeli groźby Brygady Męczenników al Aqsa, są prawdziwe oznaczało by to gwałtowną eskalację konfliktu na Zachodnim Brzegu.

Brygady Męczenników al Aqsa:

"Byliśmy nieobecni przez długi czas, ale teraz jesteśmy z powrotem w grze, a Izrael zasmakuje piekła. "

To,(o ile to poważna groźba), zapowiada gwałtowną eskalację konfliktu na Zachodnim Brzegu pic.twitter.com/gEwzdPwdsx — Wojciech Szewko (@wszewko) May 17, 2021

Konflikt eskaluje

Na ulicach słychać okrzyki wzywające do poparcia Muhammada Diefa, dowódcy milicji Hamasu w Gazie. Jest to o tyle kluczowe, że Fatah i Hamas raczej ze sobą rywalizują.

תיעוד נוסף מרמאללה,קריאות תמיכה במוחמד דף👇 pic.twitter.com/z3BzjCP9yM — Real News IL (@RealNewsIL) May 17, 2021

Media izraelskie podały też informacje o ostrzelaniu kibucu. Pociski miały spaść od strony Libanu. Izrael odpowiedział ostrzałem.

Rada Bezpieczeństwa ONZ spotyka się jutro na nadzwyczajnej zamkniętej sesji w sprawie sytuacji w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie.

