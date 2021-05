W komunikacie opublikowanym na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wskazano, że w związku z rządową zapowiedzią znoszenia kolejnych epidemicznych ograniczeń zmieni się rozkład jazdy stołecznej komunikacji miejskiej.

"W najbliższy weekend, w nocy z 14 na 15 maja ponownie na tory wyjadą nocne pociągi metra. Pasażerów będą woziły z piątków na soboty oraz z sobót na niedziele. To w sumie ponad 30 kursów na każdej linii wykonywanych od północy do ok. godz. 3 rano" - zapowiedział WTP.

Podano, że kolejne zmiany zostaną wprowadzone od poniedziałku 17 maja.

Zmiana limitu pasażerów

"Do swoich podstawowych rozkładów jazdy w dni powszednie powrócą tramwaje. Składy linii magistralnych: 1, 2, 9, 17 (wraz z linią 41) i 33 podjadą na przystanki co cztery minuty w szczycie, a poza szczytem – co sześć." Pozostałe linie tramwajowe zabiorą pasażerów co osiem i dwanaście minut

Dodatkowo od poniedziałku na podstawowe rozkłady jazdy w dni powszednie wrócą autobusy linii: 133, 135 i 522.

Poinformowano również, że od 15 maja zmienią się także ograniczenia w liczbie pasażerów. "W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego będzie mogło podróżować tyle osób, ile wynosi 50 proc. wszystkich miejsc – siedzących i stojących – w pojeździe. Połowa miejsc siedzących powinna pozostać wolna" - zaznaczono.

Wskazano, że do autobusu 18-metrowego (przegubowego - PAP) będzie mogło wsiąść, w zależności od typu pojazdu, 65-90 osób; autobus 12-metrowy zabierze 35-58 osób. "Skład tramwajowy, także w zależności od typu, przewiezie od 66 do 127 pasażerów. Pociąg metra zabierze ok. 600-750 pasażerów. Przy każdych drzwiach będą informacje z podaną maksymalną liczbą osób jaka może podróżować tym konkretnym pojazdem" - wyjaśniono w komunikacie.

"W pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego nadal trzeba będzie zakrywać maseczką usta i nos. Dla wspólnego bezpieczeństwa zachowujmy odpowiedni dystans od innych podróżnych, planujmy podróż, tak aby była jak najkrótsza. W dalszym ciągu pierwsze drzwi pojazdów pozostają zamknięte, a przednia część jest oddzielona, aby zachować należyty odstęp od kabiny prowadzącego" - dodano.

"Zamarło życie nocne"

- Nocne życie stolicy zamarło. Nieczynne są kina, teatry, kluby, restauracje, nie ma koncertów, wernisaży itp. I to od razu widać w liczbie pasażerów w podziemnej kolei: jest ich mniej o ok. 75 proc. W kursujących w nocy pociągach metra jeździ dziś tyko ok. 24 proc. liczby osób w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - poinformował w listopadzie ubiegłego roku rzecznik prasowy ZTM Tomasz Kunert.

