Dwie nowe stacje kolejowe powstaną na stołecznej linii średnicowej. Przecina ona centrum miasta, a korzystające z niej pociągi lokalne obsługują m.in. przystanki Ochota, Śródmieście czy Stadion.

Pierwsza z planowanych stacji na tym szlaku ma powstać przy Rondzie de Gaulle'a, na którym stoi sztuczna palma, czyli jeden z symboli miasta. Jej proponowana to Warszawa Bracka, nawiązująca do miana przebiegającej nieopodal ulicy. Drugi z przystanków ma nosić nazwę Warszawa Solec i zastąpić obecną stację Powiśle.

Przystanek, który ma zniknąć z kolejowej mapy stolicy, leży przy Alejach Jerozolimskich nieopodal Mostu Poniatowskiego. Jej następca - stacja Solec - ma leżeć bliżej brzegu Wisły i tamtejszych bulwarów, chętnie odwiedzanych przez mieszkańców podczas ciepłych miesięcy.

Budowa stacji łączy się z remontem ważnego szlaku

Dzięki tym zmianom PKP PLK, państwowy zarządca sieci kolejowej, chcą równomiernie rozłożyć położenie stacji w centrum Warszawy. Większość lokalnych i regionalnych pociągów zatrzymywałaby się tam co 700-800 metrów. Ułatwione miałyby stać się także przesiadki do komunikacji miejskiej.

Na razie przystanki Bracka i Solec istnieją w zamierzeniach kolejarzy. Wkrótce ma powstać ich projekt - tego właśnie dotyczy umowa, którą PKP PLK podpisały z wykonawcą dokumentów.

Ponieważ budowa dodatkowych przystanków wiąże się z zaplanowaną modernizacją linii średnicowej, projektant zaplanuje także poszerzenie oraz podwyższenie tunelu na tej trasie, dzięki któremu pociągi bezkolizyjnie przejeżdżają przez śródmieście, jak i budowę dwóch łącznic.

Przebudowa wymusi zamknięcie Alej Jerozolimskich

Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, remont "średnicówki" to "najważniejsza inwestycja kolejowa w aglomeracji warszawskiej w ciągu ostatnich lat". W jej ramach trwa przebudowa Dworca Zachodniego, przyjmującego w ciągu doby najwięcej pociągów w Polsce.

- Przy tej okazji mogą powstać dodatkowe przystanki, które uwzględnią potrzeby komunikacyjne mieszkańców Warszawy i podróżnych z okolicznych miejscowości. Przy odpowiedniej współpracy ze strony miasta, linia średnicowa może się stać w przyszłości równie chętnie wykorzystywana przez podróżnych jak stołeczne metro, zmniejszając tym samym obciążenie ruchu w Alejach Jerozolimskich – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w tym resorcie.

Zanim jednak zredukuje się ruch na tej ważnej dla miasta drogi, z powodu kolejowej przebudowy linii średnicowej ma niemal całkowicie zniknąć na jej odcinku od Ronda de Gaulle'a do okolic Dworca Centralnego. Prace zaplanowano na lata 2023-2027.

16 mln zł netto na projekt stacji

Wartość umowy, dotyczącej projektów stacji Bracka i Solec, którą PKP PLK zawarły z konsorcjum Torprojekt Sp. z o. o. i Kuryłowicz & Associates Sp. z o. o. to 16 mln zł netto. Mają one powstać do końca 2022 roku.

Wspomniane stacje byłyby kolejnymi nowymi miejscami zatrzymań pociągów w Warszawie. W połowie marca, po 24 latach przerwy, ruch kolejowy wrócił na Warszawę Główną. Ponadto w planach jest też budowa przystanku Warszawa Targówek na szlaku łączącym największe miasto Polski z Trójmiastem.

