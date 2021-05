Na hałdzie ziemi leżały m.in. fragmenty czaszki, miednicy oraz szczęki. Szczątki pozostawiono w rogu nekropolii przy ul. Cmentarnej w Śremie. O całej sprawie zaalarmował w ubiegłą niedzielę "Tygodnik Śremski" jeden z czytelników.

ZOBACZ: Szczątki w pobliżu rzeki. Policja ustaliła tożsamość zmarłego

"Gdzie szacunek do zmarłego i tego, co z niego pozostało?" - pytała osoba zgłaszająca znalezisko. Jak wynika z relacji redakcji, do "Tygodnika Śremskiego" docierało coraz więcej informacji ws. pozostawionych kości.

"Będziemy na to zwracać większą uwagę"

Lokalne media zgłosiły się w tej sprawie do proboszcza. Ksiądz Marian Brucki stwierdził, że "kości powinny być zakopane głębiej". Duchowny zgłosił sprawę firmie zajmującej się likwidacją grobów.

ZOBACZ: Nowa Wieś Ełcka. Zniszczone nagrobki na zabytkowym cmentarzu. Winny katolicki proboszcz?

Ostatecznie szczątki zniknęły z hałdy ziemi. Paweł Mieloch tłumaczył w rozmowie z lokalnymi mediami, że podczas prac na cmentarzu robotnicy nie posiadają "żadnego sita", to powoduje, że fragmenty kości mogą pozostać "usypane razem z ziemią".

"Będziemy na to zwracać większą uwagę" - podkreślił przedstawiciel firmy prowadzącej pracę na cmentarzu w Śremie.

ms/Tygodnik Śremski