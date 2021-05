Wicerzecznik PiS: "PO jest opętana nienawiścią"

Kwestia głosowania w Sejmie ws. zasobów własnych UE pokazała, że PO jest opętana nienawiścią do PiS i jest w stanie położyć absolutnie wszystko na ołtarzu walki z nami; nawet to, czy Polacy dostaną, czy nie dostęp do funduszy europejskich - powiedział we wtorek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel pytany był we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o ostatni sondaż CBOS, w którym Koalicja Obywatelska uzyskała 11 proc. poparcia oraz czy taki słaby wynik jest pokłosiem tego, jak PO zachowała się w głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy wstrzymując się od głosu.

"Ołtarz walki z PiS-em"

- To jest szerzej pokłosie faktu, że PO nie ma kompletnie nic do zaoferowania Polakom, ale rzeczywiście w ostatnich tygodniach było to bardzo brutalnie widoczne - odpowiedział wicerzecznik PiS.

Według niego, "kwestia Funduszu Odbudowy, kwestia głosowania w Sejmie ws. zasobów własnych UE pokazała, że Platforma jest opętana nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości i jest w stanie położyć absolutnie wszystko na ołtarzu walki z nami". - Nawet to, czy Polacy dostaną, czy nie dostaną dostęp do funduszy europejskich w najbliższej perspektywie budżetowej - powiedział Fogiel.

Jego zdaniem, "nie mogąc wygrać w kolejnych wyborach z rzędu Platforma sobie wymyśliła, że zablokuje pieniądze unijne i że ten brak miałby osłabić PiS".

Wewnętrzna wojna w Platformie

- Do tego dochodzi - jak sądzę - wewnętrzna wojna w PO. Wyrzucenie dwóch posłów, odejście Róży Thun, która wydawała się być zawsze wielką patriotką Platformy. I do tego reakcja na Polski Ład, który jest propozycją przemyślaną, który jest propozycją, której Polacy oczekiwali - dodał wicerzecznik PiS.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

