Co dalej z Funduszem Odbudowy? Senator Wojciech Konieczny w "Gościu Wydarzeń" o 19:20

Sejm we wtorek zagłosował "za" Funduszem Odbudowy. Ustawę poparli m.in. posłowie Lewicy. Dokument trafi teraz pod obrady Senatu. Czy senatorowie Lewicy również zagłosują tak jak partia rządząca? Piotr Witwicki zapyta o to senatora tej partii, a zarazem dyrektora Szpitala Miejskiego w Częstochowie Wojciecha Koniecznego. Transmisja w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl.

Sejm przyjął we wtorek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. "Za" opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Po głosowaniu lider Lewicy Razem Adrian Zandberg ocenił, że "to jest dobra decyzja i ważna decyzja dla Europy". - Europa dramatycznie potrzebuje tych środków. Europa potrzebuje impulsu, żeby wyjść z problemów gospodarczych i iść do przodu, żeby skutecznie stawić czoła konsekwencjom epidemii - przekonywał Zandberg na konferencji prasowej.

ZOBACZ: Fundusz Odbudowy. Brejza: Senat nie będzie zamieniany w ekspres do kawy

- Jestem, podobnie jak cały klub Lewicy, bardzo zadowolony z tego, że jesteśmy o krok bliżej do powstania europejskiego Funduszu Odbudowy, o krok bliżej do tego, żeby Europa była silniejsza, żeby była bardziej zjednoczona - mówił polityk i podkreślał, że to "dobra informacja dla Europy i dla Polski".

Z sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że większość Polaków pozytywnie ocenia decyzje ugrupowań, które poparły ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE.

70 proc. badanych z entuzjazmem przyjęło głosowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050 Szymona Hołowni. Niewiele mniejszym poparciem, bo na poziomie 66 proc. cieszyła się decyzja przedstawicieli Lewicy oraz Porozumienia.

Więcej odcinków programu dostępnych jest tutaj.

dk/ml//Polsat News, Polsatnews.pl