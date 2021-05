Zostali skazani za gwałt i morderstwo, byli niewinni. 75 mln dolarów odszkodowania

Ośmioosobowa ława przysięgłych w piątek zdecydowała, że Henry McCollum i Leon Brown powinni otrzymać po 31 milionów dolarów odszkodowania, 1 milion dolarów za każdy rok spędzony w więzieniu, podał The News & Observer. Przyznano im również 13 milionów dolarów rekompensaty.

EXCLUSIVE UPDATE: A jury just awarded millions to Henry McCollum and Leon Brown, two intellectually disabled half brothers who spent more than 30 years in prison for a crime they did not commit. https://t.co/Jxe6xfGkeG