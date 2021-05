Będziemy popierali dobre elementy Nowego Ładu, a sprzeciwiać się będziemy tym złym - powiedział dziennikarzom szef klubu KO Cezary Tomczyk. Z kolei lider Wiosny, europoseł Lewicy Robert Biedroń zapowiedział w poniedziałek, że jego ugrupowanie będzie popierać to, co dobre i krytykować to, co złe w Polskim Ładzie.

Szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk poinformował dziennikarzy w poniedziałek w Sejmie, że klub odniesie się do szczegółów Polskiego Ładu, jak będą gotowe projekty ustaw.

- Jeżeli będą to dobre rozwiązania dla Polski i Polaków, będziemy je popierać, jeśli będą złe i będą sprowadzały się do tego, by niszczyć polskich przedsiębiorców, to w tej sprawie będziemy jasno opowiadać się po stronie przedsiębiorców - przekonywał Tomczyk.

Powstanie specjalny zespół

- Powołaliśmy specjalny zespół, żeby każda z tych propozycji została dokładnie przeliczona i zważona, i wtedy do każdej z tych propozycji będzie można się odnieść - zaznaczył.

Zespół działa w ramach klubu KO i ma merytorycznie odnieść się do wszystkich propozycji zawartych w Nowym Ładzie. W zespole tym są m.in. Dariusz Rosati, Izabela Leszczyna, Katarzyna Lubnauer, Maria Janyska oraz eksperci.

"PiS różne rzeczy obiecuje"

Poza propozycjami zawartymi w Nowym Ładzie - jak przekonywał Tomczyk - przewiduje on "radykalne podniesienie w Polsce podatków". "Z samej składki zdrowotnej ma wpłynąć do budżetu państwa dodatkowe 80 miliardów złotych. Te 80 miliardów złotych będzie wprost zabrane z kieszeni wszystkich Polaków" - podkreślał Tomczyk.

- Wiemy, że kiedy PiS różne rzeczy obiecuje, najważniejsza jest weryfikacja tych obietnic- - mówił szef klubu KO. - Czy możemy sobie przypomnieć chociaż jedną dużą inwestycję, która od początku do końca została wybudowana w ciągu ostatnich sześciu lat rządów? Nie możemy, bo takiej inwestycji nie ma - dodał.

Co zrobi Lewica?

Europoseł Robert Biedroń także odniósł się do Polskiego Ładu. - Będziemy popierać to, co dobre i krytykować, oczekiwać poprawy tego, co złe - powiedział. - To dzisiaj tylko kolejne slajdy Morawieckiego, to dzisiaj kolejne obietnice, które nie mają pokrycia ani w złocie, ani w złotówkach, ani w euro, ale my - jako odpowiedzialna opozycja - mówimy: sprawdzam, chcemy rozmawiać, będziemy wspierać, bo tego wymaga dzisiaj racja stanu - dodał.

- Będziemy wspierali rządzących w zakresie zrównoważonego rozwoju małych miast i miasteczek, ale znów pamiętając, że brakuje pomysłu na zrównoważony transport - mówił polityk Lewicy i zapowiedział, że jego ugrupowanie siądzie do stołu, aby rozmawiać i załatwić coś dla Polaków.

aml/PAP