Walki w Strefie Gazy. Międzynarodowe apele

Wysłannik USA odpowiedzialny za sprawy Izraela i Palestyny Hady Amr, mianowany przez prezydenta Joe Bidena w zeszłym tygodniu, spotkał się w poniedziałek z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem w mieście Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu, a sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że urzędnicy USA "pracują przez całą dobę", aby doprowadzić do zakończenia konfliktu.

- Stany Zjednoczone są bardzo zaniepokojone eskalacją przemocy. Setki ludzi zabitych i rannych, w tym dzieci wyciągane spod gruzów - powiedział Blinken po rozmowach w Kopenhadze ze swoim duńskim odpowiednikiem. Dzień wcześniej amerykańskie władze oświadczyły, że są gotowe zaoferować wsparcie, "jeśli strony będą dążyć do zawieszenia broni".

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała w poniedziałek do szybkiego zakończenia walk w rozmowie telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu - przekazał rzecznik niemieckiego rządu. Z Netanjahu dzisiaj ma też rozmawiać Joe Biden. Będzie to już trzecia rozmowa w ciągu ostatnich siedmiu dni.

- Konieczne jest pełne przestrzeganie międzynarodowych standardów humanitarnych. Wzywam przywódców wszystkich stron do szanowania tych zasadniczych praw - powiedział Tedros podczas odbywającej się co dwa tygodnie wirtualnej konferencji prasowej WHO w Genewie.

Zwrócił uwagę, że "obecna eskalacja konfliktu spowodowała dziesiątki incydentów z udziałem pracowników służby zdrowia i infrastruktury medycznej, a testy i szczepienia przeciwko Covid-19 zostały poważnie zahamowane, co stanowi zagrożenie dla zdrowia całego świata".

W niedzielę izraelski pocisk uderzył niebezpiecznie blisko klinki Lekarzy Bez Granic, uszkadzając ją i utrudniając dojazd karetek.

As Israel continues its aerial and artillery bombardment of #gaza many MSF staff and patients have been forced to flee their homes for safety. The damage to our clinic shows no place in Gaza is safe. pic.twitter.com/m4yYn1Nm6x