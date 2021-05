Eskalacja walk między Izraelem a Palestyńczykami. Borrell zwołuje nadzwyczajną wideokonferencję

"Ze względu na trwającą eskalację między Izraelem a Palestyną oraz niedopuszczalną liczbę ofiar cywilnych zwołuję na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych UE" - napisał Borrell na Twitterze.

"Będziemy koordynować i dyskutować, w jaki sposób UE może najlepiej przyczynić się do zakończenia obecnej przemocy" - dodał.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence