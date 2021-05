Szef WHO: świat jest na etapie "szczepionkowego apartheidu"

Na świecie doszło do sytuacji "apartheidu szczepionkowego" - oznajmił w poniedziałek na wirtualnym Forum Pokoju w Paryżu dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podkreślił, że problem leży w braku dzielenia się szczepionkami.

Podkreślił, że "rozwiązanie leży w większym dzieleniu się tymi specyfikami".

ZOBACZ: WHO: nie szczepcie dzieci i nastolatków. Dajcie te dawki na COVAX

Tedros wcześniej wzywał producentów szczepionek przeciwko Covid-19, aby z powodu niedoboru dostaw z fabryk w Indiach wcześniej udostępnili je prowadzonemu przez WHO programowi szczepień COVAX dla biedniejszych krajów.

W piątek szef WHO zaapelował do bogatych państw, aby zamiast wykorzystać posiadane preparaty przeciw Covid-19 na szczepienie dzieci i nastolatków, przekazały te dawki na rzecz programu COVAX, dzięki któremu szczepionki trafiłyby do państw rozwijających się.

rsr/PAP