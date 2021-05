Premier rusza w Polskę. Będzie promować Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Premier zainauguruje objazd konferencją prasową na ul. Nowogrodzkiej, którą zaplanowano na godz. 7:35. Następnie uda się do Szpitala Powiatowego w Rykach. Odwiedzi m.in. Rzeszów W czasie objazdu odwiedzi jedną z firm w miejscowości Stężyca, a także miejsce budowy szlaku Via Carpatia. Z programu wynika, że premier w Stalowej Woli spotka się inwestorami z Korei. Będzie też promował program mieszkaniowy w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Z kolei w Rzeszowie planowane jest spotkanie szefa rządu z seniorami, a także z kandydatką PiS na prezydenta tego miasta Ewą Leniart. Premier Morawiecki we wtorek w Rzeszowie ma spotkać się z przedstawicielami biznesu, odwiedzić Zamek Lubomirskich, a w Jasionce wziąć udział w wydarzeniu "Dolina Wodorowa". ZOBACZ: "Polski Ład". Związek Pracodawców i Przedsiębiorców: nie znajdujemy oczekiwanych propozycji Szef rządu w czasie objazdu weźmie też udział w konferencji dotyczącej przebudowy boisk, odwiedzi centrum aktywizacji i opieki seniorów, a także spotka się z samorządowcami. We wtorek w planach jest też wizyta w firmie MAN Trucks, a także na Campusie Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Włodzimierz Bodnar: minister zdrowia eksperymentuje na ludziach

ac/PAP