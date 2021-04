Masowa ucieczka z więzienia. Zbiegło ponad 1800 osadzonych

Według jednego z mieszkańców miasta ataki rozpoczęły się po godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek i trwały ok. 2 godzin. Napastnicy zaatakowali także kilka posterunków policji i obiektów wojskowych w mieście.

Jak oświadczył rzecznik służb penitencjarnych Francis Enobore "wszczęto intensywne poszukiwania" zbiegłych więźniów.

Unknown gunmen on Monday morning attacked the Owerri prison in the Imo State capital and freed over 1,800 inmates―also razed the Imo State Police Command headquarters situated in Owerri and burnt almost all the vehicles parked at the command headquarters. pic.twitter.com/QVu76IOLMI