Zmarła na zawał przed egzekucją. Strażnicy powiesili ciało

Ismaili została skazana na śmierć za zabójstwo swojego męża, Alireza Zamaniego, urzędnika irańskiego ministerstwa wywiadu. Sąd nie dał wiary tłumaczeniom obrońcy kobiety, który zapewniał, że broniła siebie i dzieci przed przemocą ze strony partnera. To właśnie prawnik skazanej Omid Moradi ujawnił na Facebooku szczegóły "egzekucji" w więzieniu Rajai Shahr.

W dniu wykonania wyroku, kobieta była świadkiem śmierci 16 mężczyzn, których wieszano przed jej egzekucją. W pewnym momencie jej serce nie wytrzymało - zmarła na zawał przed wykonaniem wyroku.

