Wracają widzenia w zakładach karnych. Trzeba będzie się zarejestrować

Do 17 października widzenia w zakładach karnych były możliwe tylko w ścisłym reżimie sanitarnym - za pleksą, często w maseczce i rękawiczkach, bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu. Nie mogły w nich również uczestniczyć osoby nieletnie. Dziennikarze Interii pisali o tej sprawie tutaj.

Rodziny osadzonych zorganizowały akcję "Prawo do widzeń", w której wzięło udział ponad 5 tys osób. - Rząd luzuje obostrzenia, a o więźniach zapomniano. Mniej jest zakażeń, coraz więcej osób zaszczepionych, jest to więc najlepszy czas na to, by walczyć o przywrócenie widzeń - przyznała w rozmowie z Interią Joanna Kińska.

Luźniej w więzieniach

Luzowanie obostrzeń dotarło także do więzień. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przywracania m.in. widzeń z najbliższymi podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych jest dokładna analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie. Statystyki wskazują, że: obecnie w Polsce jest zakażonych zaledwie 0,14 proc. osadzonych – kilkukrotnie mniej niż w innych krajach UE. Dla porównania – w Czechach to 0,85 proc. osadzonych, na Słowacji - 0,46 proc, na Węgrzech – 0,42 proc. Osadzonych – podkreśla Służba Więzienna. Dzięki tak niskiej zachorowalności Służba Więzienna przekazała w piątek, że od 1 czerwca przywrócone zostaną widzenia. Jednakże bętrze trzeba przestrzegać ściśle określonych zasad.

- Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, a uczestniczyć w nim będzie mogła tylko jedna osoba – poinformowała Służba Więzienna. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa, a wejście na teren jednostki będzie odbywać się po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. Dalekosiężne plany przewidują stopniowe luzowanie tych zasad. Od 1 lipca planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem osób niepełnoletnich.

Rejestracja na widzenie

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji sposobu widzeń zostaną umieszczone na stronach internetowych właściwych zakładów karnych i aresztów śledczych. Możliwość rejestracji na widzenie ma zostać uruchomiona od 24 maja.

